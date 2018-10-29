Kovalamacayla yakalandı, üzerinde tabanca aracında uyuşturucu bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil sürücüsü Kemal K., \'Dur\' ihtarına uymayarak, kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alınan sürücünün üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Kemal K. yönetimindeki 16 ACL 528 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin \'Dur\' ihtarında bulunduğu sürücü, trafiği tehlikeye sokarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen Kemal K., otomobilden inip, koşarak kaçmak istedi; ancak yakalandı. Polis ekiplerinin Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak\'ta gözaltına aldığı Kemal K.\'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi.



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