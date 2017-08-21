Kovalamacada durdurulan 4 minibüsten 103 kaçak çıktı

Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, şoförlerinin polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı 4 minibüsteki 29\'u çocuk toplam 103 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Minibüsleri kullanan 4 şoförden 3\'ü gözaltına alınırken, kaçan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fethiye-Antalya Yolu Çırpı Mevkii\'ndeki polis kontrol noktasına, bugün saat 04.00\'te, Antalya yönünden konvoy halinde gelen 4 minibüs, güvenlik güçlerinin \'dur\' ihtarına uymadı. Takibe alınan minibüsler, Karaçulha Mahallesi\'nde önleri kesilerek durduruldu. Minibüs şoförleri Ö.A., N.D. ve H.Ç. gözaltına alındı. Minibüs şoförlerinden biri ise karanlıktan faydalanarak kaçtı. Minibüslerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29\'u çocuk 103 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Kaçakların bulunduğu minibüsler, polis eşliğinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçan minibüs şoförünün yakalanması içinse çalışma başlatıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri devam eden kaçakların sınır dışı edileceği, gözaltına alınan minibüs şoförlerinin ise sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.



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