Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde, bir miktar uyuşturucu ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilere ait otomobili dün öğle saatlerinde takibe aldı. İlçe merkezinde otomobildekilere \'Dur\' ihtarında bulunuldu. Ancak içinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü durmadı. Polis, otomobilin peşine düştü. Otomobilin Kuşadası\'ndan İzmir yönüne gitmesi üzerine telsiz anonsları ile güzergah üzerindeki diğer birimlerle de irtibata geçildi. Kuştur Yol Kontrol Noktası\'nda barikat kuran polis, otomobili durdurup, şüpheliler C.Ş., C.B. ve S.Ş.\'yi gözaltına aldı. Odomobilde yapılan aramada, 1.70 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 14 tabanca mermisi, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 5\'inin üzerinde insan figürü diğerlerinde ise çeşitli semboller bulunan toplam 83 adet madeni para, kefeli terazi, 2 adet yontulmuş eski taş, 1 yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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