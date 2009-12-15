Kourtney Kardashian anne oldu

Reality şov starı Kourtney Kardashian, dün Los Angeles'ta doğum yaptı.

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren 30 yaşındaki Kim Kardashian, oğluna Mason Dash Disick adını verdi. Bebeğin babası Scott Disick, doğum hakkında bir açıklama yapmazken; çiçeği burnunda annenin kızkardeşi Kim Kardashian, ailece çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: "Kourtney, hamile kaldıktan sonra bambaşka bir insana dönüştü. Kourtney'nin anne olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi ama gördüğünüz gibi ilk adımı atan o oldu. Bu bebek, onun dünyaya bakışını değiştirecek."



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