Kouachi kardeşlerin suç ortağı olduğu öne sürülen Joaquin'in iade tarihi belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo haftalık mizah dergisi düzenledikleri saldırıda 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin suç ortağı olduğu öne sürülen ve otobüsle Bulgaristan’dan Türkiye ’ye geçmeye çalıştığı sırada yakalanan 28 yaşındaki Fransız vatandaşı Fritz Jolie Joaquin’in iade kararı salı gününe kaldı.

Haiti asılı Fransız vatandaşı 28 yaşındaki Fritz Jolie Joaquin, 1 Ocak günü otobüsle geldiği Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçmeye çalıştığı sırada 3 yaşındaki oğlu Abdel Rahman’ı eşinden habersiz sınır dışına çıkardığı ve Paris’teki 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerle temasta olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bulgaristan’ın Haskova kentinde 16 gündür tutuklu olan Fritz Jolie Joaquin, Fransa savcılığının yaptığı 2 iade talebi üzerine bugün Haskovo Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

Adliyeye çelik yelek giyen, şok cihazı ve silahlı 5 polisin arasında sıkı güvenlik önlemleriyle çıkarılan Joaquin, binanın 3’ncü katındaki 6 numaralı duruşma salonuna alındı. Ellerindeki kelepçeleri sökülen Fritz Jolie Joaquin, Fransızca verdiği ifadesi tercüman aracılığıyla Bulgarcaya çevrildi. Duruşmayı 15 kadar yerli ve yabancı gazeteci de takip ederken, Joaquin çocuk kaçırma ve terör suçlamalarını kabul etmedi.

Fransa’da suç, Bulgaristan’da değil

Haskovo Bölge Mahkemesi hakimleri yasal olarak evli olan Fritz Jolie Joaquin’in eşinden habersiz çocuğunu sınır dışına çıkarmasının Fransa’da suç olduğunu ancak Bulgaristan’da suç olmadığına hükmetti. Bu konuda Fransa’dan gelen aide talebini reddetti.

Mahkeme, ‘komplo kurmak ve terörist eylemler planlamak’ iddialarıyla Fransa’nın ikinci iade talebiyle ilgili kararını ise salı gününe erteledi.



1 Ocakta yakalanmıştı

Haiti asılı Fransız vatandaşı 28 yaşındaki Fritz Jolie Joaquin, geçen 1 Ocak günü otobüsle geldiği Türk- Bulgar sınırında, yanındaki 3 yaşındaki oğlunu eşinden izinsiz Fransa’da dışına çıkardığı gerekçesiyle hakkında Avrupa genelinde çıkarılan gözaltı emri nedeniyle yakalandı. 3 Ocak günü Fransa’daki savcılıktan gelen ‘çocuk kaçırma’ iddiasıyla tutuklanan Joaquin, geçen pazartesi günü de Paris’te Charlie Hebdo haftalık mizah dergisi düzenledikleri saldırıda 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerle temasta olduğu iddiası üzerine ikinci kez tutuklandı.

İfadelerinde radikal İslamcı olmadığını savunan Joaquin, Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin sadece ‘çocukluk arkadaşı’ olduğunu söylemişti.