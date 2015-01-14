'Charlie Hebdo katliamcılarının suç ortağı yakalanmasa Türkiye'de Hayat Boumeddienne ile buluşacaktı'

Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo haftalık mizah dergisine düzenledikleri saldırıda 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin suç ortağı olduğu öne sürülen ve Bulgaristan’dan otobüsle Türkiye’ye geçmek isterken yakalanan 28 yaşındaki Fritz Jolie Joaquin, terör iddialarını kabul etmedi. Kouachi kardeşlerle sadece 'çocukluk arkadaşı’ olduğunu savunan şüpheli Joaquin, Fransa’ya iade edilmeyi de istediğini söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili Bulgaristan’da gözaltına alınan Fritz Jolie Joaquin soruşturmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının ardından otobüsle Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda gelen Fritz Jolie Joaquin, 1 Ocak günü yanındaki 3 yaşındaki oğlu Abdel Rahman’ı eşinden habersiz kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üç yaşındaki oğlu Bulgaristan tarafından çocuk sosyal bakımevine alınırken, Joaquin çocuğunu annesinden izinsiz Fransa sınırı dışına çıkardığı için tutuklandı.

İki kez tutuklandı

Fransa’ya Joaquin’in yakalandığı haberi iletilirken, Fritz Jolie Joaquin’ın eşi de Fransız Büyükelçilik görevlileriyle birlikte Bulgaristan’ın Haskovo kentine gelerek 3 Ocak günü, 3 yaşındaki oğlu Abdel Rahman’ı alarak ülkesine döndü. Fransız Savcılığı Haiti asıllı Fransız vatandaşı Fritz Jolie Joaquin’in Paris’te Charlie Hebdo dergisine düzenledikleri saldırıda 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerle bağlantılı olduklarını tespit etti. Bunun üzerine Bulgaristan’a iade talebinde bulunarak suçlamaları iletti. Geçen Pazartesi yeniden Haskovo Bölge Mahkemesine çıkarılan Fritz Jolie Joaquin Fransa’da 'komplo kurmak ve terörist eylemler planlamak’ iddiaları üzerine ikinci kez tutuklandı.

Sadece çocukluk arkadaşım

Haskovo Bölge Mahkemesi’nde kendisini savunan Fritz Jolie Joaquin, Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin sadece çocukluk arkadaşı olduğunu ve birlikte hareket etmediklerini savundu. İstanbul’a 10 günlük tatil planı yaparak yola çıktığını anlatan Joaquin, "Onlar sadece çocukluk arkadaşım. Terörle ilgili bir kanıt varsa bana da gösterin. Ben olayın içinde olsaydım, onların yanında kalırdım. İnsan kötü suç işledi diye arkadaşlarını değiştiremiyor. Radikal İslamcı değilim. Sadece İstanbul’a 10 günlük tatile gidiyordum. Bu kıyafetle Suriye’ye çatışmaya gidebileceği mi düşünüyorsunuz? Bende Fransa’ya iade edilmeyi diliyorum" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Başında silahlı polisler bekliyor

İkinci kez tutuklanmasının ardından Bulgaristan’ın Haskovo Polis Merkezi’nde nezarethaneye konulan Joaquin’in başında da 2 silahlı polis memurunun güvenlik tedbiri alarak beklediği belirtildi. Haskovo Savcısı Darina Slavova, yakalanan Fritz Jolie Joaquin’in 30 Aralık günü Fransa’yı terketmesinden önce bir kaç kez kardeşlerden Cherif Kouachi ile temasa geçtiğini açıkladı.

Yakalanmasaydı istanbul’da buluşacaklardı

Ayrıca Bulgar medyası, Fritz Jolie Joaquin yakalanmasaydı Paris’teki market saldırısında ölen Amedy Coulibaly’nin partneri olarak bilinen ve Türkiye üzerinden Suriye’ye kaçtığı öne sürülen Hayat Boumeddienne ile 2 Ocak günü İstanbul’da buluşacağını iddia ederek, sık sık Ortadoğu’ya ülkelerine seyahat ettiği daha önce de Irak’a yasa dışı yollardan girerken tutuklandığı bilgisini verdi.