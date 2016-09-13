KOÜ Çocuk Romatoloji merkezi, Prof. Dr. Zelal Ekinci’nin görevden ihraç edilmesi nedeniyle kapandı!

Türkiye’deki 6 merkezden biri olan Kocaeli Üniversitesi Çocuk Romatoloji merkezi, Prof. Dr. Zelal Ekinci’nin görevden ihraç edilmesi nedeniyle kapandı.

Ekinci, pasaportunun iptaliyle yurt dışına çıkamayacağından dolayı İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Pediatrik Romatoloji Birliğinin (PReS) 2016 Kongresine de katılamayacak.

Evrensel’in haberine göre, KOÜ Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Zelal Ekinci’nin kamu görevinden uzaklaştırılmasıyla, kurucusu ve tek öğretim üyesi olduğu Kocaeli Üniversitesi çocuk romatoloji bilim dalı artık hizmet veremiyor. Mağdur edilen hastalar İstanbul’a yönlendiriliyor, asistanların eğitimleri de aksıyor.

KOÜ, çocuk romatoloji dalında, Uluslararası Pediatrik Romatoloji Çalışmaları Organizasyonuna (Paediatric Rheumatology International Trials Organization’a - PRİNTO) katkı veren 6 merkezden biriydi. Prof. Dr. Zelal Ekinci, görevden alındıktan sonra, PRİNTO Başkanı Profesör Alberto Martini’ye yazdığı mektupla, Rektör tarafından ihbar edildiği için görevden uzaklaştırıldığını, bu yüzden tek öğretim üyesi olduğu Kocaeli Üniversitesi çocuk romatoloji bilim dalının hizmet veremez durumda olduğunu belirterek, PRİNTO web sitesindeki kendisine ait sayfaya ve Türkiye’deki merkezler sayfasına durumu özetleyen bir açıklama konmasını istedi. Prof. Dr. Zelal Ekinci’nin yazdığı mektuba geri dönüş yapan Prof. Martini, merkezi geçici olarak web sitesinden kaldırdıklarını bildirdi.

Hasta ve asistanlar da mağdur

Jiyan’a konuşan Prof. Dr. Zelal Ekinci, PRİNTO’nun nasıl bir organizasyon olduğunu, ortak çalışmalarını ve son durumu anlattı. Kendilerine Kocaeli’nin doğusundan çok sayıda çocuk hastanın geldiğini belirten Ekinci, 2 Eylül’den itibaren hastaların İstanbul’a yönlendirildiğini ifade etti. Asistanlarının da eğitimlerinin aksadığını belirten Ekinci, mağduriyetin yoğun olduğunu belirtti. Aynı zamanda Nefroloji Uzmanı olduğunu belirten Ekinci, “Kocaeli’ye 2002’de geldim. Çocuk nefroloji uzmanıyım. Çocuk romatoloji Türkiye’de ihtisas dalı olmadığı için ve bazı ortak hastalıkları olduğu için çocuk nefroloji uzmanları, çocuk romatoloji hastalarına da bakarlardı. Sonra bu yan dal Türkiye’de de verilmeye başlandı. Ben de 2011 yılında çocuk romatoloji yan dalını alıp KOÜ’de çocuk romatoloji bilim dalını kurdum. O zamandan beri PRINTO ile ilişkimiz var. Daha önce vaskülit çalışmasına destek verdik. Yayımlandı. Şu anda da Eurofever2 çalışmasına katkı veriyorduk. Alberto Martini bu organizasyonun başkanı. Ama asıl mesele PRINTO değil. Ankara-İstanbul arasında bu konuda başka merkez yok. Bize Kocaeli’nin doğusundan çok hasta gelirdi. 2 Eylül 2016’dan itibaren asistanlar mecburen hastaların tümünü İstanbul’a yönlendiriyorlar, çünkü kullanılan ilaçlar kesinlikle çocuk romatoloji uzmanı imzası gerektiriyor. Hastalar mağdur olduğu gibi, yan dal ve ana dal asistanlarının da eğitimi aksamış oldu” ifadelerini kullandı.