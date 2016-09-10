Yurt dışına çıkış yasağı konulan Prof. Ekinci, bilimsel kongreye katılamayacak!

1 Eylül'de yayımlanan 674 sayılı karar hükmünde kararname ile (KHK) ile pasaportu iptal edilen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zelal Ekinci, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Pediatrik Romatoloji Birliği'nin (PReS) 2016 Kongresi'ne katılamayacak.

Durumu PRes Başkanı Alberto Martini'ye bildiren Zelal Ekinci sunumunu yapamayacağı dört posteri yerine "neden orada bulunamadığını" anlatan bir not koyulmasını istedi.⁠⁠⁠⁠

Zelal Ekinci'nin mektubu şöyle:

"Sayın Başkan,

Barış İçin Akademisyenler ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri kamu yüksek öğrenim kurumlarındaki görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Ocak 2016’da Türkiye’den 2218 bilim insanı Barış Bildirgesi olarak da bilinen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bir bildirge imzaladılar. O zamandan buyana, imzacılar (Barış İçin Akademisyenler) ağır bir baskı ve eziyete maruz kaldılar. Yüzlercesi idari ve cezai soruşturmalara, gözaltılara, hapise ve şiddet tehditlerine maruz kaldı. Pek çok akademisyen açığa alındı ya da görevden uzaklaştırıldı, bazıları istifa etmeye ya da ülkeyi terk etmeye zorlandılar.

Türkiye 15 Temmuz 2016’da başarısız bir darbe girişimi yaşadı ve Türk hükümeti bundan ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’e bağlı bir dini grubu sorumlu tuttu. Darbe girişimi sonrasında Hükümet ve üniversite yöneticileri Gülen yandaşlarını kamu kurumlarından temizlemek bahanesiyle Barış İçin Akademisyenler üyelerini hedef almaya devam ettiler.

En son kitlesel temizleme harekatı 1 Eylül 2016 Perşembe gece geç saatlerde OHAL bağlamında bir kararname ile geldi. 40.000 civarı kamu çalışanı yanında, 40’tan fazla Barış Bildirgesi imzacısı “terör destekçisi” addedilerek kamu hizmetinden yasaklandılar. Dikkatinizi çekerim, imzacıların pek çoğu Barış Bildirisini imzaladıkları için aylardır henüz sonuçlanmamış idari soruşturma altındaydılar. İmzacıların bir geceyarısı oldubittisi şeklinde bir OHAL kararnamesi ile görevden atılmaları temel insani haklardan biri olan adil yargılanma hakkının ciddi şekilde ihlalidir. OHAL koşullarında görevden atıldıklarından dolayı karara karşı temyize başvuramıyorlar ve ömür boyu kamu kurumlarında çalışamıyorlar. Ayrıca, pasaportları da iptal edildi.

Yukarıda sözü edilen kamu hizmetinden yasaklanan 44 Barış Bildirisi imzacısından biriyim. Pasaportumun iptal edilmesinden dolayı Türkiye’den ayrılamıyorum, kongreye katılamayacağım. Poster sunumu için kabul edilmiş dört abstraktım var. Posterlerim yerine durumu açıklayan şu şekilde bir not koyabilir misiniz: Türkiye’deki darbe girişiminden yedi ay once Barış Bildirisi’ni imzaladığım için Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Sadettin Hülagü’nün beni hükümete ihbar etmesi sonucu hükümet talimatı ile kamu hizmetinden yasaklandım. Bu eylemin sonucu olarak pasaportum iptal edildi. Bu nedenle PRES 2016 konferansına katılamayacağım ve bulgularımı sunamayacağım.

Yardımınız ve isteğimin kabulu beni mutlu edecektir.

Prof. Dr. Zelal Ekinci

Türkiye"

PReS Başkanı Alberto Martini'nin yanıtı,

Marti'nin Ekinci'ye verdiği cevap şöyle:

"Sayın Prof Ekinci,

Kesinlikle yapacağız. Umarım bu inanılmaz durum kısa sürede çözülür. En iyi dileklerimle."