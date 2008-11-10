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Spor

Kötünün iyisi Clippers

Yeni NBA sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinden Los Angeles Clippers kazançlı çıktı.

10 Kasım 2008 02:00



Yeni NBA sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinden Los Angeles Clippers kazançlı çıktı.

Los Angeles'ın kaybeden ekibi olarak tanınan Clippers sahası Staples Center'da 14.249 taraftarı önünde Dallas Mavericks'i 103-92 mağlup etti.

California ekibi yeni sezonun 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini aldı. Dallas Mavericks ise 6. maçında 4. yenilgisini tattı.

Los Angeles Clippers: Baron Davis 22 sayı-10 asist-4 ribaund, Al Thornton 17 sayı, Cuttino Mobley 11 sayı, Eric Gordon 11 sayı, Paul Davis 10 sayı, 3 ribaund, Marcus Camby 9 sayı, Ricky Davis 5 sayı, Mike Taylor 4 sayı, Jason Hart 2 sayı, Brian Skinner 2 sayı.

Dallas Mavericks: Dirk Nowitzki 33 sayı-7 ribaund-3 asist, Gerald Green 13 sayı-12 ribaund, Jerry Stackhouse 10 sayı-3 asist, Erick Dampier 9 sayı, Jason Terry 8 sayı, Jason Kidd 7 sayı, Jose Barea 6 sayı, Brandon Bass 4 sayı, Shawne Williams 2 sayı.

1. periyot: 25-24
2. periyot: 22-21
3. periyot: 26-24
4. periyot: 30-23

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