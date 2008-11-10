Kötünün iyisi Clippers





Yeni NBA sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinden Los Angeles Clippers kazançlı çıktı.



Los Angeles'ın kaybeden ekibi olarak tanınan Clippers sahası Staples Center'da 14.249 taraftarı önünde Dallas Mavericks'i 103-92 mağlup etti.



California ekibi yeni sezonun 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini aldı. Dallas Mavericks ise 6. maçında 4. yenilgisini tattı.



Los Angeles Clippers: Baron Davis 22 sayı-10 asist-4 ribaund, Al Thornton 17 sayı, Cuttino Mobley 11 sayı, Eric Gordon 11 sayı, Paul Davis 10 sayı, 3 ribaund, Marcus Camby 9 sayı, Ricky Davis 5 sayı, Mike Taylor 4 sayı, Jason Hart 2 sayı, Brian Skinner 2 sayı.



Dallas Mavericks: Dirk Nowitzki 33 sayı-7 ribaund-3 asist, Gerald Green 13 sayı-12 ribaund, Jerry Stackhouse 10 sayı-3 asist, Erick Dampier 9 sayı, Jason Terry 8 sayı, Jason Kidd 7 sayı, Jose Barea 6 sayı, Brandon Bass 4 sayı, Shawne Williams 2 sayı.



1. periyot: 25-24

2. periyot: 22-21

3. periyot: 26-24

4. periyot: 30-23



