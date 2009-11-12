Kötümser insanların dişleri daha sorunlu

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma pesimist insanların daha çok diş sorunu yaşadığını ortaya koydu. 1037 kişinin diş kayıtları incelenerek yapılan araştırmada Yeni Zelanda Otago Üniversitesi'nden uzmanlar incelenen kişilerinin dörtte birinin endişeli kişilikleri olduğunu ve dişçiden korktuğunu saptadı.



‘Dişçifobik’ insanlar durumları ağırlaşıncaya kadar dişçiye gitmiyor ve dişleri daha çok çürüyor. İstatistiklere göre endşile ve kötümser insanların ağzında ortalama 22 diş bulunuyor.



Profosör Murray Thomson tarafından yönetilen araştırmaya göre ‘bardağın yarısını dolu değil de boş olarak gören insanlar’ hayatlarında bir çok şeyden endişe duyuyor.



Endişe kötü etkiliyor



Endişeli ve dişçiden korkan insanların en başında daha önce kötü bir diş tecrübesi yaşamış insanlar geliyor ve kötü tecrübelerinin tekrarından korkuyorlar. Böylece diş ağrısı son noktaya gelene kadar dişçiye gitmekten kaçınıyorlar ve dişlerine daha çok zarar veriyorlar.



İyimserler çetin ceviz



Profosör iyimser bakış açılı insanların dişçi koltuğunda daha çetin ceviz olduğunuda belirtti ve ekledi: "Hayatla da kolay başa çıkabiliyorlar!"



Yapılan araştırmanın Yeni Zelanda’daki tüm doktor ve pratisyenlere yollanmasına karar verildi. Bu çalışmayla dişçilerin hastlarını daha rahat anlayabilmesi amaçlanıyor.

