Kötü zamanlara inat: Komik Günler, Kadıköy'e geliyor

İstanbul’la başkent arasında​ki​ sokakları sesleriyle dolduran Ankaralı reggae grubu Komik Günler ile King Seroman, 2 Haziran Cumartesi saat 22.00’de [mecra] teras’ta olacak.

Kendilerini ‘her gün karşımıza çıkan, yalanla, kanımızla ve emeğimizle beslenen ‘dumanı kara imanı para’ sermayenin yüzüne inen bir kahkahadır’ diyerek tanımlayan grupta Cihan gitar ve vokal, Faruk perküsyon ve vokal, Tolga elektro gitar ve synth, Serhat bas gitar, Derun ​d​avul, Sercan klavyesiyle yer alıyor.

2006 yılında kurulan grubun Kurtların Arasında isimli bir albümü bulunuyor. Grubun Kanayana Kadar, Kuledibi, Kurtların Arasında gibi kendi besteleri de repertuvarlarında yer alıyor.

Komik Günler, yaşanan kötü zamanlara inat, neşesinden taviz vermeyenleri eğlenceye çağırıyor.

İstanbul eğlencelerinin vazgeçilmezlerinden King Seroman da 1990’lı yılların sonundan beri müzik dünyasının içinde. Setlerinde reggae, ska, dub, rocksteady gibi müziklere yer veriyor ve Türkiye’de eksikliğini duyduğu alt kültür müziklerinin nefes alabileceği Beton Orman, Reggaezine.net, SirenFest gibi organizasyonlarda görev almaya devam ediyor.

Kapı açılış​: 22.00​

​Biletler: ​Kapıda​ /​ 20​ lira