Kötü uyku kalbi zayıflatıyor

Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, kötü uyku, kalp yetmezliği riskini artırıyor.

Uzmanlara göre uyku bozukluğunun kalp yetmezliğine neden olmasının sebebi ise uyku bozukluğunun sinir sistemini harekete geçirerek daha fazla stres hormonu salgılanmasına yol açması. Bu hormon kalp fonksiyonlarını, özellikle de pompalama fonksiyonunu olumsuz etkiliyor.

Kardiyolog Dr. Norbert Smetak, “Her gece uykuya dalma ya da deliksiz uyuma sorunu çeken ve haftada bir uykularının dinlendirici olmadığını bildiren katılımcılar, 11 yıllık gözlem süreci içerisinde üç ya da dört kez daha fazla kalp yetmezliği sorunu yaşadılar“ dedi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, uzmanlar, bu bağlantının, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, hareket eksikliği, sigara ve alkol tüketimi gibi diğer risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda da ortaya çıkabileceğini belirtirken, uyku kalitesini düzeltmek için özellikle spor yapılmasını, düzenli hareket edilmesini ve düzenli uyku saatlerinin takip edilmesini önerdi.

Norveç'in Trondheim kentinde bulunan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya 54 bin kişi katıldı.