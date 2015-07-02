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Politika

'Kötü sonuçta rol oynadı' dediler, CHP Tunceli yönetimini görevden aldılar

Tunceli'de 7 Haziran seçimlerinde HDP yüzde 60, CHP yüzde 20 oy almıştı

02 Temmuz 2015 23:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de CHP İl Başkanı Hüseyin Zeytin ve yönetim kurulu üyeleri seçim çalışmalarını sağlıklı yönetmedikleri gerekçesi ve alınan kötü sonuçta önemli rol oynadıkları kanaatiyle MYK kararıyla görevden alındı.

7 Haziran'da yapılan genel seçimlerinde Tunceli'de 2 milletvekilliğini de HDP'ye kaptıran CHP il yönetimi, MYK tarafından görevden alındı. Genel merkezin yaptığı çalışmalar sonuda, il yönetiminin seçim döneminde üzerine düşen görevi yapmadığı, seçim çalışmalarını sağlıklı yürütmediği gerekçesiyle CHP Tunceli İl Başkanı Hüseyin Zeytin ve yönetim kurulu üylerinin, seçimlerde alınan kötü sonuçta önemli rol oynadığı kanaatine varılarak görevden alındı.  
MYK'nın aldığı karar CHP Tunceli İl Başkanlığı'na iletilirken, 45 gün içerisinde yeni yönetimin belirlenmesi amacıyla geçici olarak CHP İl Başkanlığı'na Avukat Ali Rıza Güderi atandı.

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