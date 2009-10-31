Kötü şöforlük insanın geninde var

ABD’de yapılan bir araştırma şoförlük meziyetlerinin kalıtımsal olduğunu ortaya çıkardı.



Çok sayıda kişi üzerinde yapılan çalışmada, belli bir gene sahip denekler şoförlük sınavında farklı DNA dizilimine sahip deneklere gore yüzde 20 oranında daha kötü performans gösterdi.



Uzmanlar Amerikalıların yüzde 30’unun bu geni taşıdığını ve araştırmada ulaşılan sonucun ülkede neden bu kadar çok sayıda kötü şoför olduğunu açıkladığını söyledi.



California Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmayı yöneten Dr. Steven Cramer, “Bu insanlar daha fazla hata yapıyor ve öğrendiklerini de zaman içinde daha kolay unutuyorlar” dedi.



Söz konusu gen, beyin tarafından salgılanarak hafızaya etki eden ve nörotropik değişken olarak adlandırılan bir proteini kontrol ediyor.

