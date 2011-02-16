T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kötü şoförler iPhone'dan kaçamayacak

Artık iPhone'la tehlikeli araba sürerek hem kendisini hem de trafiği tehlikeye sokan şoförler tesbit edilebilecek.

16 Şubat 2011 02:00

T24 - Cep telefonu uygulaması üreten İsrailli Zemingo şirketi, tehlikeli olarak araba sürerek hem kendi, hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan şöförlerin, kolayca tespit edilip, yetkililere bildirilmesine olanak sağlayan bir iPhone uygulaması geliştirdi.

Traffic Observer app isimli uygulama, tehlikeli bir şekilde araba kullanan şöförün, sürüş anının kayıt altına alarak, yetkililere bu durumun kamera görüntüsü eşliğinde rapor edilebilmesine olanak sağlıyor.

Zemingo’nun kurucusu ve pazarlama şefi olan Tsiki Naftaly, uygulamayı on binlerce kişinin yüklediği ve kısa zamanda onlarca kötü şöförün yetkililerce yakalandığını belirtti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24