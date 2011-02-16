Kötü şoförler iPhone'dan kaçamayacak

T24 - Cep telefonu uygulaması üreten İsrailli Zemingo şirketi, tehlikeli olarak araba sürerek hem kendi, hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan şöförlerin, kolayca tespit edilip, yetkililere bildirilmesine olanak sağlayan bir iPhone uygulaması geliştirdi.

Traffic Observer app isimli uygulama, tehlikeli bir şekilde araba kullanan şöförün, sürüş anının kayıt altına alarak, yetkililere bu durumun kamera görüntüsü eşliğinde rapor edilebilmesine olanak sağlıyor.

Zemingo’nun kurucusu ve pazarlama şefi olan Tsiki Naftaly, uygulamayı on binlerce kişinin yüklediği ve kısa zamanda onlarca kötü şöförün yetkililerce yakalandığını belirtti.