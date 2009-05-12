'Kötü şeyler olacak' mı demeliydi?

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül’ün ‘Kürt sorunuyla ilgili iyi şeyler olabilir’ sözlerine muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi.



Erdoğan Bakü’ye giderken Esenboğa havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül’ün ‘Kürt sorunu konusunda 2009 fırsat yılı, iyi şeyler olabilir’ sözleri konusundaki değerlendirmesiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:



“Sorunun muhatabı sayın cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımız bir iyi niyet göstergesi ortaya koymuş. İyi şeyler olacağını söylemiş. Yani kötü şeyler olacağını mı söylemeliydi? Ne güzel! İyi şeyler olacağını söylüyor. İyi şeyler beklentisiyle iyi şeyler olur. Kötü şeylerin beklentisindeyseniz, kötü şeyler olur. Ben de iyi şeyler olmasını temenni ediyorum.



Biz burada da krizi fırsata dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Siyasi kriz çıkarmaya gayret edenlere fırsat vermeyeceğiz. Burada sadece iktidara görev düşmüyor. Muhalefete de iş düşüyor. Herkes kurusıkı atacağına ‘ben ne yapabilirim’ desin. Bunların düşünülmesi gerekiyor. Devletin kurumları uyum içinde bu çalışmaları sürdürüyor. Bundan rahatsız olanlar rahatsızlıkların nedenlerini açıklasınlar.”



Başbakan Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiyle ilgili olarak da olumsuz kampanyalar karşısında güçlü ilişkinin vurgulanacağını söyledi.



Azeri basınıyla görüşmeler yapacağını belirten Erdoğan “Ziyaretimin yanlış anlamaları gidereceğini umuyorum” dedi.

