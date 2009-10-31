Zerrin Özer'i, canlı yayına telofonla katılan eski eşinin 'tekrar birleşme ihtimali olup olmadığı' sorusuna verdiği cevap şok etti.



Geçtiğimiz aylarda Levent Süren'den boşanan fakat onu hala çok sevdiğini söyleyen Zerrin Özer, eski eşi Leven Süren'in Yüz Yüze programına telefonla katılmasıyla adeta şok oldu. İlerleyen dakikalarda gözyaşlarını tutamayan Zerrin Özer, titreyen sesiyle bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve sevindiğini söyledi.



Zerrin Özer ayrıldığı eşinin hala hayatının aşkı olduğunu söylerken Kenan Erçetingöz Levent Süren'e 'tekrar evlenme ihtimaliniz yok mu' diye sordu. Levent Süren de 'Kısmet böyleymiş. Ayrılık sırasında iletişimsizlikten boşandık' diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Zerrin Özer gözyaşlarına boğuldu. Zerrin Özer canlı yayında ayrıldığı eşi hattayken 'Benim boşanmam bir hataydı kötü ruhların etkisinde kaldık' dedi.

