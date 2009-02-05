Kötü kolesterolü kahve içerek düşürün

Afrodizyak özelliği yanında kolesterolü düzenlemeye yardımcı olmaktan çocuklarda zekâ ve kemik gelişimine kadar pek çok faydası bulunduğu belirtilen harnuptan (keçiboynuzu) elde edilen un gıda sektörü ve tüketiciler tarafından ilgi görüyor.



Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Mehmet Ali Öztürk, Türkiye'nin, halk arasında keçiboynuzu adıyla bilinen harnup üretiminde dünyada 4. sırada yer aldığını söyledi.



Bunun da dünya genelindeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 10'una denk geldiğini belirten Öztürk, meyvesinin yanı sıra pekmez ve nektar olarak tüketilen harnuptan son yıllarda un da elde edilmeye başlandığını söyledi.



Harnup ununa bir süredir özellikle unlu mamuller ve tadı kakaoya benzediği için çikolata sektöründen talep olduğunu ifade eden Öztürk, son zamanlarda ise hazır kahve şeklinde tüketilmeye başladığını ifade etti.



Klasik değirmenlerde hijyenik ortamlarda üretilen unun kafein, kolesterol yapıcı madde ve gluten içermediğini vurgulayan Öztürk, ''Buğday, arpa, çavdar ile yulafta bulunan ve 'gluten' olarak adlandırılan proteine karşı duyarlı olan Çölyak hastaları, ömürleri boyunca, ekmek, makarna, pasta, börek ve bisküviden uzak kalmak zorundalar. Bu nedenle harnup unundan yapılmış unlu mamulleri rahatlıkla tüketebiliyorlar'' dedi.



Harnup ununun doğal şeker içerdiğine dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:



''Hazır kahveler içerdiği kafein, yağ ve kolesterolün yanı sıra kullanılan şeker nedeniyle özellikle sağlık sorunları olan ve diyet yapan kişiler tarafından tüketilemiyor. Ancak üretilen harnup unu bunların hiç birini içermediği için rağbet görüyor. Afrodizyak özelliği yanında kolesterol düzenleyicilikten, potasyum ve kalsiyum oranın yüksekliği nedeniyle çocuklarda zeka ve kemik gelişimine kadar birçok faydası bulunduğu belirtilen harnuptan elde edilen un, kemik erimesine karşı olumlu etkisi nedeniyle yaşlılar tarafından tercih ediliyor. İnsanların sağlığına daha fazla önem vermeye başladığı günümüzde içecek olarak tüketilmeye başlayan harnup unu, gelecekte hazır kahvenin yerini alabilir.''



Meyvesinin yanı sıra piyasaya sundukları harnup pekmezi ve nektara ek olarak yaklaşık 6 aydır ununu da üretmeye başladıklarını dile getiren Öztürk, ''175 ve 250 gramlık kutuların yanı sıra sanayi tipi 25 kiloluk ambalajlarda sunduğumuz ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor'' diye konuştu.



İşledikleri ürünün yüzde 25'ine yakınını İngiltere ve ABD'ye ihraç ettiklerini anlatan Öztürk, son zamanlarda Orta Doğu ve Arap ülkelerinden de rağbet görmeye başladıklarını kaydetti.



Öztürk, ürettikleri unu ihraç etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



Harnup



Türkiye'de Antalya ve Mersin ile Muğla yöresinde yaygın olarak yetişen harnup, meyve rengi yeşilden kahverengiye dönüşerek olgunlaşıyor. Doğada kendiliğinden yetişen bu meyve hasat edildiği şekliyle tüketilebildiği gibi, çekirdekleri ile etli kısmı fabrikalarda ayrılarak endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılıyor. Ayrıca etli kısımdan pekmez, nektar ve un elde edilen harnupun posasından yem de üretiliyor.



(AA)

