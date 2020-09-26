Kötü koku nedeniyle şikayet edilen evden 2 çöp kamyonu atık ve 169 bin lira çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, dün belediye zabıta ve temizlik ekiplerinin gittiği N.A.'ya ait evden 2 çöp kamyonu dolusu katı atık çıkarken, bidonlar içinde 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL para bulundu.

Turan Mahallesi'nde yaşayan emekli banka memuru N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, iki katlı evin tüm odalarında çöp olduğunu belirledi.

Belediye ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen temizlik ekipleri, evden çıkan çöp yığınlarının arasında bidon ve kovalar dolusu madeni para ile kağıt para desteleri bulunca, durumu polise bildirdi.

3 yıl önce eşini kaybettikten sonra sokaklarda tartıcılık yaparak geçimini sağlayan biri kız, iki çocuk babası N.A.'nın çift emekli maaşı aldığı ve sokaklardan kağıt topladığı ileri sürüldü.

Yaşlı adamın bugüne kadar biriktirdiği bidonlar dolusu para, mahalle muhtarı Serpil Akçasakız ve polis nezaretinde sayılması için Ziraat Bankası'na götürüldü. Banka görevlileri, sayılan paranın 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL olduğunu belirledi. Sayılan paralar tutanak altına alındıktan sonra N.A.'nın banka hesabına yatırıldı. (DHA)