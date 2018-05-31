'Kötü kokan yolcu' uçağa acil iniş yaptırdı!

İspanya Kanarya Adaları'ndan Amsterdam'a doğru havalanan yolcu uçağı, 'çürümüş cesetten daha kötü koku' yayan kişi nedeniyle Portekiz'e iniş yapmak zorunda kaldı. Uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki koku yüzünden hastalandı.

Transavia Hava Yolları'nın, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas kentinden Amsterdam'a giden HV5666 sefer sayılı uçağı, kötü kokan bir yolcu yüzünden Portekiz'in Faro kentine acil iniş yaptı.

Salı akşamı Amsterdam'a gitmek üzere Las Palmas'tan havalanan Boeing 737 tipi uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki kötü koku yüzünden hastalandı. Sürekli kusan yolculara kabin ekibi tarafından müdahale edildi.

Yolculardan Belçikalı Piet van Haut, uçağa en son binen kişi olduğunu belirterek, kendisinden önce kabine giren erkek yolcunun 'korkunç bir şekilde koktuğunu' söyledi. Uçakta yaşananları Flaman Televizyonu'na anlatan van Haut, "Adam aylardır yıkanmamış gibiydi" dedi.

Van Haut, kokan yolcunun içeri girmesiyle birlikte, diğer yolcuların çığlık atıp, burunlarını mendille kapadıklarını anlattı.

Uçaktaki yolculara göre, kötü kokuyu önlemek için erkek yolcu en arka sıraya oturtuldu. Arka taraftaki son 6 sıra boşaltılarak, yolcular ön tarafa alındı. Kabin görevlileri, sürekli olarak içeriye koku giderici sprey ve parfüm sıktı.

Ancak kötü koku bir türlü önlememdi. Yolculardan bazıları hastalanarak kusmaya başladı. Kabin ekibi, koku nedeniyle yiyecek, içecek servisini durdurdu.

"Çürümüş cesetten daha kötü koku"

Şikayetlerin artması üzerine kokan yolcu bir süre tuvalette bekletildi. Yolculara göre, "çürümüş bir cesetten daha kötü" olan kokunun devam etmesi üzerine pilot, Portekiz'in Faro kentine acil iniş kararı aldı.

Uçağın pilotu, yaptığı anonsta, "bir yolcu ile ilgili sorun bulunduğunu ve gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirterek, kısa bir mola vereceklerini söyledi.

Faro Havalimanı'nda kokan yolcu polis tarafından zorla dışarı çıkartılarak, ambulansla götürüldü. Çağrılan bir temizlik ekibi kokuyu gidermeye çalıştı. Uçak, 3 saatlik gecikmenin ardından tekrar Amsterdam'a doğru yola çıktı.

Transavia Hava Yolları sözcüsü, Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine, "bir yolcu ile bağlantılı olarak Faro Havalimanı'na acil iniş yapıldığını" doğruladı. Ancak sözcü, gizlilik kuralları nedeniyle olay ve yolcuya ne olduğu konusunda açıklama yapamayacağını söyledi.

Transavia Hava Yolları'nın Amsterdam - Antalya seferini yapan bir başka uçağı da geçtiğimiz günlerde, kabindeki kötü koku nedeniyle 8 yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmıştı.