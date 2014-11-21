Kötü ilişki kalbe zarar

Mutsuz giden evlilik çiftleri strese sokup kötü alışkanlıklara yöneltiyor. Sorun yaşayan çiftler kalp hastalıklarının yanı sıra depresyon, yüksek tansiyon ve obeziteye de yakalanabiliyor...

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden Doktor Hui Lui’nin gerçekleştirdiği araştırmada, kavgaların yaşandığı kötü evliliklerin kalp rahatsızlıklarına, hatta kalp krizine yol açtığı görüldü.

Kadınlar daha riskte

5 yıl boyunca, 1200 evli erkek ve kadın üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, ilişkilerinden memnun olmayan kişilerde depresyon, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının da daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Bulgular, kadınların olayları ve olumsuz duyguları içselleştirdikleri için daha büyük risk altında olduklarını da gösteriyor. Kötü evliliklerin sigara, Alkol gibi sağlığa zararlı alışkanlıkları tetiklediği ve vücudun stres hormonu seviyesini de yükselttiği gözlendi.

Araştırmada uzun vadeli kötü bir ilişkinin çiftlerde obezite riskini de arttığı belirtildi. Uzmanlar kötü evlilikleri olan çiftlere, sağlıklarını tehlikeye atmamalar için ilişki danışmanlarından tavsiye almaları tavsiyesinde bulundu. Sorunlu çiftlere ayrıca birlikte seyahate çıkmaları öneriliyor. Hui Lui, “Evlilik danışmanlığı genellikle genç çiftlere yönelik. Ama yaşlı çiftlerde de evlilik kalitesini artırmak aynı şekilde önemli” dedi.