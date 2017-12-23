Kötü hava koşulları balık fiyatlarını vurdu, lüferin kilosu 200 liraya çıktı

Olumsuz hava koşullarının balıkçıların denize açılmasını engellemesiyle birlikte balık fiyatları arttı. Lüferin kilogram fiyatının 150 TL’ye kadar çıkmasını değerlendiren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, balıkların büyümeden yakalanarak satılmasının önüne geçilmezse lüferin değerinin altınla ölçüleceğini söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre bir hafta önce fiyatı 150 liraya yükselen lüferin kilogramının olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yaklaşık 200 TL’ye ulaşmasını değerlendiren Özkurnaz, şunları söyledi:

"Defneler biraz daha büyüyüp 8-10 santimetre boylarına geldiği zaman çinekop olur. O balık biraz daha büyüdüğü zaman da sarıkanat ve ardından da lüfer olur. En büyüğüne ise kofana denir. Balık daha fazla büyümeden yakalanıyor, ucuz fiyata satılıyor. Bu süreç nedeniyle balık lüfere dönüşemiyor. Türkiye'de çinekop yakalayıp satmaktan lüferin büyümesine izin verilmez bir hal alıyor. Balığın da kökünü kurutmuş oluyorlar. Defne ve çinekop balıklarının yakalanması kesinlikle yasaklanmalıdır. Bu süreç de ciddi anlamda disiplin altında tutulmalı. Bu süreç olursa lüfer balığı yiyebiliriz. Aksi takdirde lüfer balığının değeri altınla ölçülür."