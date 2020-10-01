Kötü haberi babası verdi; yoğun bakımdayken kocası annesiyle evlenmiş!

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Britanya'da Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, eşinin kendisi komadayken annesiyle bir ilişki yaşadığını söyledi.

Brezilyalı Kamylla, eşiyle 2013 yılında tanıştıklarını ve evlendiklerini söyledi. Çift, 2014 yılında çocuk sahibi oldu. Ancak Kamylla 2017 yılında inme geçirdi ve komaya girdi.

Kamylla, komada kaldığı 78 günlük süreçte annesiyle eşinin ilişki yaşamaya başladığını söyledi.

Komada olduğu süreçte annesinin evine gidip oğluna baktığını söyleyen Kamylla, Marie Claire'e yaptığı açıklamalarda eşinin hastanedeyken kendisini iki defa ziyaret ederken annesinin hiç gelmediğini ifade etti.

Kamylla komadan çıktığında kızına acı haberi babası verdi. Duyduklarına inanamadığını ifade eden Kamylla, "Kalbimden bıçaklanmış gibi hissettim" dedi. Babasının söylediklerine inanmayarak annesini aradığını ifade eden Brezilyalı kadın, annesinin kendisine birlikte çok mutlu olduklarını söylediğini aktardı.

Kamylla, annesinin kendinden 10 yaş büyük eski eşiyle evlendiğini ifade etti.