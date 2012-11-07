Kötü beslenme Alzheimer'ı tetikliyor

Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin, gençlik dönemindeki yemek kültürüyle orantılı olduğu, sağlıksız beslenmenin hastalığı tetiklediği bildirildi.

Mersin Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, Alzheimer'ın çağın en önemli hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

2050 yılında dünya üzerinde bu hastalığın en çok Meksika, Hindistan, Çin ve Türkiye'de görülmesinin tahmin edildiğini belirten Özge, şunları kaydetti: ''Özellikle çağın hastalığı olarak kabul edilen diyabet ve kötü beslenmenin alzheimeri tetiklediği ortaya çıktı. Vücutta insülin direncine yol açan bol miktarda şeker içeren gazlı içecekler, içerisinde zararlı yağların olduğu kızartmalar, çok sayıda işlemden geçmiş besinler, vücudun damar duvarında ve sinir hücrelerinde tahribata yol açıyor. Bütün bu olayların içerisinde hafıza ve bellekle ilgili birçok sorun da kendisini göstermeye başlıyor.''

Hastalığın yaşlılık döneminde kendiliğinden oluştuğu yönünde yanlış düşünceler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özge, ''Bu hastalık yaşlanınca kendiliğinden gelen bir hastalık değildir. Bu hastalığı belirleyen çocukluk ve orta yaş dönemindeki beslenme alışkanlıklarımızdır. Eğer çocuklarımıza, gençlerimize sağlıklı beslenmenin önemini anlatabilirsek, o zaman kalp, damar ve beyin sağlıklarını koruyabiliriz. Doğru bir beslenme modelini uygulayamazsak alzheimer ve felç gibi çeşitli hastalıklar kendini gösterecektir'' diye konuştu.