Kötü anıları silecek ilaç geliyor!

Amerikalı bilim insanları aşk acısı gibi unutamadığımız kötü anılarımızı ve fobilerimizi ortadan kaldıracak bir ilacın yakın gelecekte hazır olacağını söylüyor.



GAzeteport'un haberine göre Georgia Tıp Üniversitesi'ndeki Beyin ve Davranış Keşif Merkezi'nce yapılan deneylerde, kötü anıların saklanmasına yardımcı olan bir çeşit molekülün izole edilmesi sağlandı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde önce hayvanların üzerinde yürüdükleri zemine düşük voltajda elektrik akımları verildi. Ayaklarındaki acıyı unutmayan farelere daha sonra kalsiyum enzimi CamKII verildi.



İlaç tatbikinin ardından farelerin daha önce elektrik verilen zemini hatırlamadığı ve üzerinde korkmadan yürüdüğü belirlendi. Araştırmayı yürüten nörobiyolog Doktor Joe Tsien, geliştirmeyi amaçladıkları tedavi sayesinde sıcak çatışmaya giren askerlerde görülen travma sonrası stres bozukluğu ve halk arasında son derece yaygın olan fobilerin ortadan kalkacağını söyledi.



Tsien, birkaç yıla kadar hap ya da aşı şeklinde kullanıma hazırlanması beklenen tedavinin beyin üzerinde herhangi bir yan etkisi olmaması için araştırmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.