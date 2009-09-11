T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kotta kimyasal alarmı

Birçok ünlü markanın da içinde bulunduğu kotlarda kimyasal maddelere rastlandı.

11 Eylül 2009 03:00

İsveç'te, aralarında ünlü markaların ürünlerinin de bulunduğu birçok kot pantolonda insan vücudunda alerjiye neden olabilecek kimyasal maddelere rastlandığı bildirildi.

Swerea IVF adlı bir laboratuvar kuruluşu tarafından yapılan araştırma sırasında, ülkede çok satılan 6 markanın kot pantolonları kimyasal madde testine tabi tutuldu.

Araştırmacılar, incelenen ürünlerin yarısında "dimetylfumarat" ve "nonylfenoletoxilater" gibi kimyasal maddelere, izin verilen oranların birkaç misli üzerinde rastladıklarını açıkladı.

İnsan vücudunda alerji, kaşıntı ve yanma ile birlikte birçok şikayete neden olabileceği bildirilen bu maddelerin çevreye de zararlı olduğuna işaret edildi.

Araştırmacılara göre, söz konusu maddeler, zamanla doğal hayatta birçok canlının zehirlenmesine neden olabiliyor, suda yaşayan balıklar ile birlikte mikroorganizmaların vücutlarında yıllarca kalabiliyor.

Laboratuvarda inceleme sonuçlarına katılan kimyager Anders Blom, araştırma sonucundan haberdar olan bazı firmaların bu maddeleri içeren ürünlerini piyasadan çekebileceklerini kendilerine mektupla bildirdiklerini açıkladı.

Bazı kot pantolon modellerinde kurşun ve cıvaya da rastlandığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24