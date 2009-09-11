Kotta kimyasal alarmı

İsveç'te, aralarında ünlü markaların ürünlerinin de bulunduğu birçok kot pantolonda insan vücudunda alerjiye neden olabilecek kimyasal maddelere rastlandığı bildirildi.



Swerea IVF adlı bir laboratuvar kuruluşu tarafından yapılan araştırma sırasında, ülkede çok satılan 6 markanın kot pantolonları kimyasal madde testine tabi tutuldu.



Araştırmacılar, incelenen ürünlerin yarısında "dimetylfumarat" ve "nonylfenoletoxilater" gibi kimyasal maddelere, izin verilen oranların birkaç misli üzerinde rastladıklarını açıkladı.



İnsan vücudunda alerji, kaşıntı ve yanma ile birlikte birçok şikayete neden olabileceği bildirilen bu maddelerin çevreye de zararlı olduğuna işaret edildi.



Araştırmacılara göre, söz konusu maddeler, zamanla doğal hayatta birçok canlının zehirlenmesine neden olabiliyor, suda yaşayan balıklar ile birlikte mikroorganizmaların vücutlarında yıllarca kalabiliyor.



Laboratuvarda inceleme sonuçlarına katılan kimyager Anders Blom, araştırma sonucundan haberdar olan bazı firmaların bu maddeleri içeren ürünlerini piyasadan çekebileceklerini kendilerine mektupla bildirdiklerini açıkladı.



Bazı kot pantolon modellerinde kurşun ve cıvaya da rastlandığı bildirildi.



