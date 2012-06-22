Koton'un yarısı 500 milyon dolara Turkven'e satıldı

Bundan 24 yıl önce ihraç fazlası ürünleri satmak için açılan küçük bir dükkandan çıkan Koton, 500 milyon dolara yakın bedelle gruba yeni ortak aldı. Hedef, daha hızlı büyümek

Hızlı moda alanında faaliyet gösteren Koton’un yüzde 50’si Turkven’in oldu. Eylem Türk'ün Milliyet'teki haberine göre; özel sermaye fonu Turkven’in şirketin yüzde 50 hissesi için 500 milyon dolara yakın bir bedel ödediği konuşuluyor.

Bugün 200’ü Türkiye’de, 84’ü yurtdışında olmak üzere toplam 284 mağazayla faaliyet gösteren Koton, Gülden Yılmaz ve eşi Yılmaz Yılmaz tarafından kuruldu. Satış işlemlerinden sonra şirket yönetiminde yine Yılmaz çiftinin kalacağı belirtiliyor. 24 ülkede mağazaları bulunan Koton’un öyküsü ise şöyle:

Deniz Subayı olan Yılmaz Yılmaz ve öğretmen olarak İstanbul’a gelen Gülden Yılmaz, Koton markasının temelini, yaz tatillerini değerlendirmek için 1988 yılında Kuzguncuk’ta açtıkları 25 metrekarelik, ihraç fazlası giysileri sattıkları dükkanda attı.

Kısa sürede mağazanın büyük ilgi görmesiyle kendi mesleklerinden ayrılan ve kariyerlerini tekstil sektöründe devam ettiren Yılmaz çifti, 2000 yılından sonra markalaşma sürecini başlatttı. Bugün 700 milyon liralık ciroya ulaşan Koton’un bu yılki ciro hedefi ise 1 milyar lira. 2012 yılında 51 yeni mağaza daha açmayı planlayan firma, her gün ortalama 55 yeni ürünü vitrinine koyuyor. Yılda 25 milyonun üzerinde ürünün satışı gerçekleştiren şirket 2 binden fazla çalışana sahip.

Koton’un sahipleri olan Yılmaz çifti, 2009 yılında Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young tarafından düzenlenen ‘World Entrepreneur Of The Year - Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasının Türkiye birincisi olmuştu.

Çift törende, “Bu insanın herhalde kendi ile mücadelesi. Hayal görmemek ve hayallerin peşinden gitmemek mümkün değil” diye açıklama yapmıştı. Koton ayrıca, perakende Oscar’ı sayılan MAPIC 2008’de KOTON “Perakende Başarı Öyküsü” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.



Fortune 500 hedefi



Koton’un gelecek vizyonunda dünyanın moda markası olarak Fortune Global 500’de yer almak bulunuyor. Koton Eş Başkanı Gülden Yılmaz, 2023 yılında Fortune Dergisi’nin ciro açısından dünyanın en büyük 500 şirketinin yer aldığı ‘Global 500’ listesine girmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Belirleyip de gerçekleştiremediğimiz vizyonumuz olmadı” demişti.



Satış işlemi rekabet kurumu’na gitti



Devralma işlemi Rekabet Kurumu’na da bildirildi. Kurumun sitesinde de yayımlanan açıklamada, “Öngörülen işlem, Nemo Apparel BV (Hollanda’da kurulu Turkven’e ait bir şirket) tarafından Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ticari sır olarak açıklanmayan bir oranda hisselerinin devralınması işlemidir” denildi.



Google’ın başkanı fonun yatırımcısı



2000 yılında kurulan özel sermaye fonu Turkven, Türkiye ve çevre ülkelerde 900 milyon dolarlık fonu yönetiyor. Yatırım yaptığı şirketler arasında, Migros, Domino’s Pizza, Mavi, UNO, Intercity ve Pronet var. Turkven’in başında 18 kişilik genç bir ekip bulunuyor. Turkven Genel Müdürü ise Seymur Tarı. Abu Dhabi Yatırım Ajansı, Singapur Devlet Yatırım Fonu ve varlıkları 1 trilyon doları bulan çok sayıda kurumsal yatırımcı Turkven’in son dört yıldaki yatırımlarında yer aldı. Google’ın eski CEO’su, şu anki grup başkanı Eric Schmidt de ortaklar arasında yer alıyor.



Perakendede atak peşinde



Turkven’in yatırım yaptığı şirketler şöyle:

* Migros

* Domino’s Pizza

* Mavi

* Doğa Koleji

* Golf

* Digiturk

* Tekin Acar

* UNO

* Anadolu Hastaneleri

* Intercity

* Pronet

* Provus Bilişim