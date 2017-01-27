Koton, gerçek kürk kullanılan ürünlerini toplattı: Tekrarlanmayacak

Ünlü giyim markası Koton, gerçek kürk kullandığı ürünlerini gelen tepkiler üzerine toplatma kararı aldığını duyurdu.

Koton’un gerçek tilki kürkü kullanması üzerine hayvan aktivistleri sosyal medya üzerinde bir kampanya başlatmıştı. Kampanyada “Koton ürünlerinde gerçek tilki kürkü kullanıyor ve bundan gurur duyarak etiketler basıyor. Koton'un bu ilkel ve bencil katliamına sessiz kalmamalıyız. Derisi yüzülerek kürkü çalınan hayvanlar dışında kimsenin ısınmak ya da 'yaşamak' için kürke ihtiyacı yoktur. Bu kampanya ile söz konusu 'gerçek kürk' ürünün üretiminin kalkmasını istiyoruz. Bir imza da siz atın kürkü için katledilen hayvanları kurtaralım!” denilmişti.

Koton, Twitter hesabından bir açıklama yaparak ürünlerin toplatıldığını duyurdu ve tekrar gerçek kürk kullanmayacaklarını açıkladı. Koton’un duyurusu şöyle: