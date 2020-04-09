Koton'da yönetim değişti; yeni başkanın otopark çalışanı olduğu iddia edildi

Türkiye’nin en büyük perakendecilerinden olan Koton’un yönetiminde değişiklik yaşandı. Şirketin kurulmasından bu yana yönetimde olan Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti görevden çekildi. Şirketin yönetim kurulu başkanlığına, şirkete ait İstanbul Ayazağa Mahallesi’nde bulunan merkez binanın otoparkında çalıştığını iddia edilen Lütfü Döşkaya getirildi.

Anka'da yer alan habere göre Koton’un, yaklaşık 10 binden fazla çalışanı ve 284’ü Türkiye'de 188’i yurt dışında olmak üzere toplam 472 mağazası bulunuyor. Koronavirüs sonrası kapanan mağazalar ile birlikte tekstil sektörü mali sorunlar ile baş başa kaldı. Çoğunlukla AVM’lerde mağazalaşan tekstil perakendesi Koton kurulduğu günden bugüne Yılmaz Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz tarafından yönetiliyordu. 1 Nisan’da yapılan olağan yönetim kurulu toplantısı ile şirketin yönetim kurulu başkanlığına Lütfü Döşkaya getirildi. Şirkete yakın kaynaklar Lütfü Döşkaya’nın şirkete ait İstanbul Ayazağa Mahallesi’nde bulunan merkez binanın otoparkında çalıştığını aktardı.

Mali sıkıntılar çektiği sektör içerisinde konuşulan ve bir süredir ortaklık için görüşmeler yaptığı bilinen Yılmaz Ailesi şirketin yönetiminden çekildi. 2012’de yüzde 50 hissesi özel sermaye fonu özel girişim sermayesi Turkven’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Nemo Apparel BV’ye satılmıştı. Bu satış 500 milyon dolara gerçekleşmişti. 1 Nisan’da değişen yönetimle şu an şirketin yönetim kurulu başkan yardımcılığını münferitten Nemo Apparel BV yürütüyor.