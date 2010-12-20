Kota itirazına ilçe seçim kurulundan ret

T24-

Dün gece Çankaya İlçesi Seçim Kurulu’nda yapılan kurultay sonrasında Sav grubunun “tüzük gereği yerine getirilmedi. Parti meclisi asil listesinde yüzde 20’lik kadın kotasına uyulmadı” şikâyeti üzerine formül arayışı başlamıştı. Yapılan ilk değerlendirilmelerde, şikâyetin seçim kurulu tarafından reddedilme ihtimalinin yüksek olacağı, yine de bir önlem olarak iki vekil istifa ettirilerek yerine kadınların alınması fikri ağırlık kazandı.

Beklendiği gibi seçim kurulu itirazı reddetti.

Şikâyetin haklı bulunulması halinde, oylamada en az oyu alan iki isim, Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu’nun listeden düşmesi söz konusu olabilecekti. Şimdi iki isim de Parti Meclisi'nde kalmış oldu.