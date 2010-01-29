Kot taşlama işçisine ücretsiz tedavi

T24 - Silikozis hastaları ve Sağlık Bakanlığı’nın bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinden belirleyeceği hastalığı olanlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.





Bakanlar Kurulu'nun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, birinci maddesinden muaf tutulacaklara ilişkin kararnamenin eki kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, sağlık hizmetleri tarifelerinden muaf tutulacakların kapsamı genişletildi.



Hiçbir sosyal güvencesi olmayan silikozis hastaları ve Sağlık Bakanlığı’nın bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinden belirleyeceği hastalığı olanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.



Silikozis, daha çok kot taşlama işçileriyle taş ocağı, tünel ve diğer maden işçilerinin silisyum tozlarını uzunca bir süre solumaları sonucu akciğerlerde yaygın iltihapların oluşmasına neden olan bir hastalık.







