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Sosyal Güvenlik

Kot taşlama işçileri malulen emekli olabilecek

'Torba Tasarı'nın silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanıyan maddesi, kabul edildi.

06 Ocak 2011 02:00

T24 - ''Torba Tasarı''nın silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanıyan maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Zorunlu özürlü çalıştırmayı yeniden düzenleyen hüküm ise tasarıdan çıkarıldı.



Silikozis hastalarına malulen emekliklik hakkı tanıyan madde, AKP Manisa Milletvekili Recai Berber'in verdiği önergenin kabul edilmesiyle değiştirilerek kabul edildi.

Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 40 kaybedenlere, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanacak.

Bu kişilerin, tasarının yasalaşıp yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekecek.

Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, hastanın kendisine bağlanan aylık tutarı geçemeyecek. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, düzenleme ile silikozis hastalarına 433 ile 557 TL arasında arasında aylık bağlanacağını kaydetti.

AKP'nin görme engelli İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın da karşı çıktığı ve zorunlu özürlü çalıştırmayı yeniden düzenleyen madde ise tasarı metninden çıkarıldı.

Tasarının metinden çıkarılması için AKP, CHP ve MHP'den milletvekilleri ayrı ayrı önergeler verdiler. Önergelerin kabulüyle bu konudaki düzenleme metinden çıkarılmış oldu.


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