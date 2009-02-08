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Yaşam

Koşu bandında kriz geçiren öğretmen kurtarılamadı

Koşu bandında spor yaparken kalp krizi geçiren ve yaşam mücadelesi veren Cemil Cahit Yüksel, yaşamını yitirdi.

08 Şubat 2009 02:00

Ordu'da 3 ay önce bir otelin salonundaki koşu bandında spor yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren emekli öğretmen 53 yaşındaki Cemil Cahit Yüksel, dün gece yaşamını yitirdi.

Ordu'da 7 Kasım 2008'de bir otelin spor ve kondüsyon salonundaki koşu bandında spor yaparken kalp krizi geçiren emekli öğretmen Cemil Cahit Yüksel, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yüksel, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Yoğun Bakım Servisi'ne alınarak yaşam ünitesine bağlandı. 90 gün bitkisel hayatta kalarak kalbi makineye bağlı olarak çalışan Cemil Cahit Yüksel dün gece vefat etti.

Emekli öğretmen için bugün İmam Hatip Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Belediye Başkanı DSP'li Seyit Torun, partilerin belediye başkan adayları, milli eğitim camiası, ailesi ve yakınlarından oluşan yaklaşık bin topluluk katıldı. Törende babasının tabutu başında bekleyen oğlu Levent Yüksel (22) taziyeleri kabul ederken, kızı Eda Yüksel (24) ile eşi Selma Yüksel (50) son derece metanetli davranmaya çalıştı. Törenden sonra emekli öğretmen Cemil Cahit Yüksel'in cenazesi Yukarıtepe Köyü Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

(DHA)

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