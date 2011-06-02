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Kostüm parası Lady Gaga'yı iflas ettirdi

Çılgın kıyafetleriyle ünlü Lady Gaga 'Monster Ball' turnesi yüzünden 5 milyon liraya yakın borcu olduğunu açıkladı.

02 Haziran 2011 03:00

T24 - Çılgın kıyafetleriyle ünlü Lady Gaga 'Monster Ball' turnesi yüzünden 5 milyon liraya yakın borcu olduğunu açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, Lady Gaga 18 ay süren ve 200 kez sahneye çıktığı 'Monster Ball' (canavar balosu) turnesi yüzünden 4,75 milyon dolar kaybetti.

MTV Video Müzik Ödülleri'nde giydiği etten elbisede olduğu gibi kendine özgü moda anlayışıyla tanınan şarkıcı bu finansal sorunlardan daha yeni haberdar olduğunu söylüyor.

Bütün kazancını turneye yatıran Gaga, turnenin genişletildiği anda iflas etmiş ancak durumu ona bildiren kimse olmamış.

Popstar battığını öğrendiği anı ise şöyle anlatıyor: Herkesi aradım ve "Herkes neden param olmadığını söylüyor? Bu çok saçma... 1 numara olan 5 tane şarkım var" dedim.



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