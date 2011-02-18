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Politika

KÖSTENCE

18 Şubat 2011 23:34

-KÖSTENCE-İSTANBUL ARASINDA RO-RO SEFERi BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Romanya'daki temasları sırasında Köstence ile İstanbul'un Pendik limanları arasında Ro-Ro seferleri başlatılması için protokol imzaladıklarını bildirdi. Yıldırım, Romanya ziyareti dönüşü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ziyaret vesilesiyle Romanya Ulaştırma Altyapı Bakanı ve Haberleşme Bilgi Teknolojileri Bakanı ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, ''Köstence ile İstanbul'un Pendik limanları arasında Ro-Ro seferleri başlatılması konusunda protokol imzaladık. Ayrıca Köstence'de Tatar ve Türk Soydaşlar Birliğinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdik ve onların düzenlediği etkinliklere iştirak ettik'' diye konuştu.

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