Kostas Sloukas: Atatürk pankartını taşıyamazdım

Fenerbahçe Beko'da 5 sezon forma giyen Kostas Sloukas, 10 Kasım 2019'da oynana maç öncesi Atatürk'ü vefatının yıldönümünde anmak adına takımının tuttuğu ancak kendisinin tutmadığı pankart hakkında açıklamalarda bulundu. Yunan oyuncu, Olympiakos'un resmi sitesine yaptığı açıklamada ise "Ben Yunanım ve kendi tarihim var" dedi.

Eski takımı Olympiakos’a geri dönen Kostas Sloukas, kulübünün resmi sitesine özel röportaj verirken yayınlanan ikinci bölümde Türkiye günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım 2019 tarihinde oynanan karşılaşma öncesinde tüm takım arkadaşlarının tuttuğu anma pankartını tutmayan Sloukas tepki çekmişti.

O dönem yaptığı açıklamada, “Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım” demişti.

Kostas Sloukas 1,5 yıl sonra Atatürk’ü anma pankartını tutmama nedenini açıkladı. Maç öncesinde ısınmaya çıktıkların kendilerine verilen pankartı sorduğunu belirten Yunan oyuncu, “Bize pankartı tutmamızı söylediler. Ne olduğu hakkında bana bilgi verilmedi. Ben de sorduğumda Atatürk ile ilgili olduğunu öğrenince kendimi savunmasız hissettim. Takım arkadaşlarımın yanında durup tutmamayı tercih ettim. Türkiye’nin kendi bir tarihi var ve buna saygı duyuyorum. Ancak Yunanistan ile Türkiye’nin de bir geçmişi var. Ben Yunanım ve kendi tarihim var. Atatürk pankartını taşıyamazdım” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ü anmak için açılan pankartı tutmadığı için büyük eleştiri aldığını ve zor 1 ay geçirdiğini ifade eden Kostas Sloukas, takım arkadaşlarının kendisini desteklediğini takımının kendisine iyi ve kötü günlerde daima destek verdiğini söyledi.

Türk halkına saygı

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de tarihe geçen zaferi sonrasında yapılan şampiyonluk kutlamalarında Yunanistan bayrağını sırtına geçirmediği için ülkesinde eleştirildiğini de açıklayan Sloukas, Türk halkına saygısından dolayı bunu yaptığını söyledi.