Kosta Rika 'ölüm grubu'ndan lider çıktı: 0-0

Brezilya 2014'ün sürpriz takımlarından Kosta Rika, devlere geçit vermediği 'ölüm grubu' olarak adlandırılan D Grubu'nda liderlik ipini göğüsledi.



Grubun son maçında kupaya ikinci maçlar sonucunda veda eden İngiltere ile karşı karşıya gelen Kosta Rika, rakibine boyun eğmedi ve 0-0 sonuçlanan maçla birlikte kupada yoluna devam etti.

İki takımın 11'leri

Kosta Rika: Keylor Navas, Cristian Gamboa, Oscar Duarte, Giancarlo Gonzales, Roy Miller, Junior Diaz, Celso Borges (Dk. 78 Michael Barrantes), Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda, Randall Brenes (Dk. 59 Christian Bolanos), Joel Campbell (Dk. 65 Marco Urena)

İngiltere: Ben Foster, Phil Jones, Gary Cahill, Chris Smalling, Luke Shaw, Frank Lampard, Jack Wilshere (Dk. 73 Steven Gerrard), James Milner (Dk. 76 Wayne Rooney), Ross Barkley, Adam Lallana (Dk. 62 Raheem Sterling), Daniel Sturridge

Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası grup maçlarına damga vuran takımlardan biri de Kosta Rika oldu. D Grubu'na 3-1'lik Uruguay galibiyetiyle başlayan Kosta Rika, ikinci maçta İtalyanları tek golle devirerek üst tur vizesini cebine koymuştu.

Grup birincisinin belirleneceği günde 2'de sıfır yapan ve kupaya veda eden İngiltere ile karşı karşıya gelen Kosta Rika, maça kontrollü bir futbol anlayışla başladı.



İngiltere ise eve dönüş öncesi en azından kupayı galibiyetle kapama düşüncesinde sahadaki yerini alırken Sturridge ile rakip kalede üstünlük golünü aradı.

Mineirao Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sonlanırken ikinci yarıda İngiltere, rakip yarı sahada daha fazla görünen taraf oldu.

Galibiyet için tüm kozlarını oynayan İngilizler, Kosta Rika defansını geçmeyi başaramayınca maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla D Grubu'nda 7 puana ulaşan Kosta Rika lider olarak bir üst tura çıktı. Kosta Rika 2. Tur'da C Grubu'nun ikincisiyle karşı karşıya gelecek.