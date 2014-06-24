Uruguay İtalya'yı 1-0 yendi, ikinci tura yükseldi

2014 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndan Kosta Rika grup liderliğini daha önce garantilemişti.

İkinci takımı belirleyecek maçta Uruguay, İtalya'yı Godin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek, 2. tura yükselen takım oldu.

İki takımın 11'leri

İtalya: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Darmian, Marchisio, Balotelli, Barzagli, Immobile, Bonucci, Pirlo, Verratti.

Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godín, A.Pereira, Gonzalez, Arevalo Rios, C.Rodriguez, Lodeiro, Cavani, Suarez

Maçtan önemli dakikalar

Uruguay, ilk dakikadan itibaren İtalya karşısında gol aramaya başladı. Luis Suarez'in başını çektiği Uruguay hücum hattı, İtalya savunmasını devre boyunca çok az aşabildi. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde, maçın o ana kadar yaşanan en tehlikeli pozisyonu yaşandı.



Verkaçlarla ceza sahasına giren Luis Suarez, yerden vurdu ancak kaleci çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Lodeiro'ya da Buffon muhteşem bir refleksle izin vermedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda da oyundaki tempoyu düşürmek isteyen İtalyanlar olurken, Uruguay takımı da golü aradı.

Ancak İtalya'nın bu direnci 59. dakikada 10 kişi kalmalarıyla azaldı. Claudio Marchisio, Arevalo'ya yaptığı sert hareket sonucunda direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

66. dakikada Uruguay, bir kez daha Luis Suarez'le gol yaklaştı. Cavani'nin İtalya savunmasıyla mücadelesi sırasında top Suarez'in önünde kaldı. Luis Suarez'in karşı karşıya durumda vuruşunu ise yine kaleci Buffon kurtarmayı başardı.

Uruguay'ın beklediği gol 81. dakikada geldi... Sağdan kullanılan köşe vuruşunda, arka direkte çok iyi yükselen Diego Godin, kafa vuruşuyla Buffon'u avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Uruguay, elde ettiği bu avantajı korudu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak, adını Dünya Kupası'nda ikinci tura yazdırdı. D Grubu'nu 7 puanlı Kosta Rika lider tamamlarken, Uruguay da 6 puanla gruptan çıktı.

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