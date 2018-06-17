Kosta Rika - Sırbistan: 0-1

SAMARA, (DHA)

STAT: Samara

HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas (Dk. 60 Bolanos), Guzman (Dk. 73 Colindres), Borges, Ruiz, Urena (Dk. 66 Campbell)

SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic (Dk. 82 Rukavina), Ljajic (Dk. 70 Kostic), Mitrovic (Dk. 90 Prijovic)

GOL: Dk. 56 Kolarov (Sırbistan)

SARI KARTLAR: Calvo, Guzman (Kosta Rika) - Ivanovic, Prijovic (Sırbistan)

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında Sırbistan, Kosta Rika\'yı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, karşılaşmaya ilk 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

39\'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Urena\'nın şutu kaleyi bulmadı.

İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.

56\'ncı dakikada Sırbistan öne geçti. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kolarov, muhteşem bir vuruşla ağları sarsmayı başardı: 0-1.

Mücadele Sırbistan\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.