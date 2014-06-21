Kosta Rica’dan bir sürpriz daha



Geçen yıl Aralık ayında FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası grup kuraları çekildiğinde daha önce Dünya Şampiyonlukları kazanmış 3 ülkenin aynı gruba düşmesi nedeniyle D grubuna ‘Ölüm grubu' adı takılmıştı. 4 Dünya Şampiyonluğu bulunan İtalya, 2 kez şampiyonluk yaşayan Uruguay ve 1996'daki turnuvayı şampiyon bitiren İngiltere'nin yanında dördüncü takım olan Kosta Rica'ya kimse şans tanımıyordu.

Ancak bu küçük orta Amerika ülkesi 2014'teki grup maçlarına Uruguay karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

İtalya'yı da kayıpsız geçti

İkinci grup maçında İtalya karşısına çıkan Kosta Rica yine zoru başararak ‘Gök Mavililer'i de 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın tek golünü 44'üncü dakikada kaptan Bryan Ruiz attı. Recife kentindeki Arena Pernambuco'da oynanan maçı çoğunluğu Kosta Rica'yı destekleyen 40 bin 285 kişi izledi.

Kolombiyalı teknik adam Jorge Luis Pinto yönetimindeki Costa Rica 90 dakika boyunca oyunu istediği gibi yönlendirdi. Kaleyi sakatlığı geçen tecrübeli eldiven Gianluigi Buffon'un yeniden devraldığı İtalya ilk yarıda bulabildiği az sayıdaki fırsatı da kullanamadı. 31'nci dakikada Mario Balotelli'nin aşırtma vuruşu auta giderken bu pozisyondan iki dakika sonra yine aynı oyuncunun ceza alanına girmeden vurduğu sert şutu Kosta Rica kalecisi Keylor Navas güçlükle önledi.

Bu atakları savuşturan Kosta Rica 35'inci dakikadan itibaren oyunu İtalya yarı sahasına yıktı. 36'ncı dakikada Christian Bolanos'un sert şutunu Buffon köşeden güçlükle önledi. Kosta Rica 42'nci dakikada yine etkili geldi. Kaptan Ruiz'in ortasında Oscar Duarte'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti. Gol adeta geliyorum diyordu. Maçın hakemi 43'üncü dakikada Joel Campbell'ın İtalya ceza alanında Giorgio Chiellini tarafından düşürülmesinde devam kararı verdi. Ataklarını sürdüren Orta Amerika ekibi aradığı golü 44'üncü dakikada buldu. Junior Diaz'ın ortasına arka direkte iyi yükselen Riaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda oley-oley sesleri

İkinci yarıya da etkili başlayan Kosta Rica oldu. 50'nci dakikada Giancarlo Gonzalez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu az farkla auta gitti. Bu devrede ilk tehlikeli atağını 51'nci dakikada geliştiren İtalya'da Matteo Darmian'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci önledi. Bir dakika sonra kazanılan serbest vuruşta Andre Pirlo'nun yaklaşık 30 metreden Kosta Rica kalesine gönderdiği topu kaleci Navas güçlükle önledi. Ancak İtalya ikinci yarıda oyunun temposunu bir türlü yükseltemedi. İtalya'nın ataklarını geçiştiren Kosta Rica 65'inci dakikadan itibaren oyunu istediği gibi yönlendirmeye başladı. Hatta bir ara Kosta Rica'nın paslaşmalarına tribündeki seyirciler oley-oley sesleriyle eşlik etti.

İtalya 82'nci dakikada Lorenzo Insigne ve 90'ıncı dakikada Antonio Cassano ile yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince skora razı oldu. 90+2'nci dakikada Kosta Rica'lı Randall Brenes'in ceza alanı dışından şık plasesi direğin dibinden auta gidince skor değişmedi ve Kosta Rica böylece sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İngiltere'nin umutlarını bitirdi

Bu sonuçla D grubunda puanını 6'ya yükselten Kosta Rica hem liderliğini korudu hem de ikinci tura çıkmayı garantiledi. Kosta Rica bu başarıyı son olarak, Dünya Şampiyonası'na ilk kez katıldığı 1990'da yaşamıştı. İkinci maçlar sonunda 3 puanda kalan İtalya ikinci, aynı puana sahip Uruguay üçüncü. Puansız İngiltere son sırada.

Kosta Rica'nın galibiyetiyle grubun iddialı bir başka ekibi İngiltere'nin Brezilya 2014 macerasını da noktaladı. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Dünya Şampiyonu unvanlı İngiltere, ikinci tur şansını az da olsa devam ettirebilmek için Kosta Rica'nın İtalya'ya yenilmesini bekliyordu. Ancak aksi olunca İngiltere, son şampiyon İspanya'dan sonra kupaya erken veda eden bir başka güçlü ekip oldu.

Grupta son maçlar 24 Haziran Salı günü oynanacak. Kosta Rica İngiltere ile karşılaşırken İtalya ile Uruguay gruptan çıkacak diğer takım olmak için mücadele edecek. O maç sonunda da daha önce Dünya Şampiyonlukları yaşamış İtalya ya da Uruguay'dan birisi turnuvadan elenmiş olacak.