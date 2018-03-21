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Dünya

Kosova'nın AB yolundaki yasasının oylaması ertelendi

Enis TABAK, Priştine,(DHA) KOSOVA Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden biri olan Kosova ile Karadağ sınır anlaşması oylaması bugüne ertelendi

21 Mart 2018 05:09

Enis TABAK, Priştine,(DHA) KOSOVA Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden biri olan Kosova ile Karadağ sınır anlaşması oylaması bugüne ertelendi. Kosova Meclisi milletvekilleri Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasını oylamak için dün biraraya geldi. ABD\'nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie ve Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay\'ın da yer aldığı oturumda, oylama öncesi parti liderleri birer konuşma yaptı. 

İktidar partisi, Kosova\'nın geleceği için dün Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasının Meclis\'ten geçmesi gerektiğini öne sürerken, bazı muhalefet vekilleri Kosova\'nın toprak bütünlüğü için bu oylamaya karşı çıktıklarını söyledi. Oylama öncesi yapılan konuşmalar sırasında muhalefet partisi Vetvendosye Liderdi Albin Kurti ve bazı milletvekilleri, Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasının onaylanmaması için halktan topladıkları imzaları Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ve Bakanların önünde attılar. Mecliste gece geç saatlere kadar süren tartışmalara rağmen oy çoğunluğu sağlanamayınca toplantı bugüne ertlendi. 
Karadağ ile varılan Sınır Anlaşması\'nın Meclisten geçmesi için 82 oya ihtiyaç var. Sırp Listesi Milletvekilleri oturumda yer almıyor.

Öte yandan konuşmalar sırasında Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay\'ın da, Meclis salonunda uyuduğu görüldü. 
(FOTOĞRAFLI)

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