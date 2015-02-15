Kosovalıya iltica hakkı yok



Almanya İçişleri Bakanlığı müsteşarı Emily Haber DW'ye yaptığı açıklamada can güvenliğiyle ilgili somut bir gerekçe olmadan iltica başvurusunda bulunmanın anlamı olmadığını söyledi.

Ocak ayında yabancıların Almanya'daki iltica başvurularının yüzde 23 oranında arttığını belirten İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber, Alman Anayasası'na göre, savaştan, siyasi baskıdan ve ağır insan hakkı ihlallerinden kaçarak Almanya'ya sığınan yabancıların iltica hakkından yararlandırıldığını, bunu inandırıcı bir şekilde kanıtlayamayanların mülteci olarak kabul edilme şansının ise bulunmadığını belirtti. Müsteşar Almanya'ya akın eden Kosovalılar hakkında da şunları söyledi:

“Ocak ayında her bin Kosovalıdan sadece üçünün başvurusu kabul edildi. Daha rahat yaşayabilmek için Almanya'nın yolunu tutanların kabul edilmeleri mümkün değil. Onlar sadece insan kaçakçılarının zengin olmasını sağlıyorlar.”

"İnsan kaçakçılarını zengin ediyorlar"

Varını yoğunu satıp, yüklü para ödedikleri göç organizatörleri tarafından Macaristan, Avusturya ve Almanya'ya getirilen Kosovalıların bütün paralarını kaybetmekle kalacaklarını ve ülkelerine döneceklerini ifade eden müsteşar Haber, hızlandırılan iltica işlemleri süresince bu kişilere sadece ayni yardım yapıldığını ve iltica hakkını suiistimal edenlere bütün Schengen Bölgesi’ne girme yasağı konduğunu hatırlattı. Emily Haber Kosova'nın henüz güvenli ülkeler listesinde yer almadığını belirttikten sonra bu konuda yapılan hazırlıkları ve yapılacak değişikliğin Kosovalılar açısından ne anlama geldiğini ise şöyle özetledi:

“Güvenli ülke tanımlaması, Kosova'nın demokratik anayasası olan ve demokrasi kurallarına göre yönetilen bir ülke olduğu gerçeğini değiştirmez. Güvenli kategorisindeki beş Balkan ülkesi arasında yer almamasına rağmen Kosova güvenli bir ülkedir ve bu nedenle Kosova vatandaşları Almanya'da iltica hakkından yararlandırılmaz.”

Ömür boyu Almanyaya giriş yasağı

Almanya İçişleri bakanlığı Müsteşarı Emily Haber, kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanmasında mülteci adaylarından yararlanılabileceğini belirten eyalet yönetimlerinin açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

“Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Mülteci adaylığından işgücü göçmenliğine geçiş mümkün değildir. Priştine'deki Alman temsilciliğine iş arama vizesi için başvurulabilir. Eleman açığı olan branşlarda çalışabilecek ya da Almanya'nın yararlanabileceği meslekleri olanlara çalışma vizesi verilir. İltica hakkını kötüye kullanarak Almanya'ya gelmek ise ömür boyu Almanya'ya giriş yasağı almak anlamına gelir. Daha önce de belirttiğim gibi Kosova güvenli ülkedir. Almanya ve Avrupa Birliği Kosova'nın ekonomik istikrara kavuşup kalkınması için önemli yardımda bulunmaktadır. Bu bakımdan Kosovalılara iltica hakkı tanınması mümkün değildir.”

"Priştine hükümetiyle temas halindeyiz"

Başvurusu ret edilen Kosovalıların ülkelerine dönüşünü organize etmek ve insan kaçakçısı şebekelerle mücadele imkanlarını görüşmek için Priştine hükümetiyle temas halinde olduklarını belirten Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber Kosovalıların neden ülkelerini terk etmek istedikleri hakkındaki düşüncelerini de şöyle dile getirdi:

“Bunu tam olarak anlamak zor. Muhtemelen ekonomik geleceklerinden endişe duyuyorlar. Yabancı ülkelerde çok daha iyi şartlarda yaşayacakları şeklindeki telkinlerin etkili olduğu da kesin. Ancak bu telkinler sadece insan kaçakçılığından geçinenlere yarıyor.”