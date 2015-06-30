“Kosovalıların iltica şansı yok”

Berlin'de Kosova Başbakanı İsa Mustafa

ile görüşen Almanya Başbakanı

Angela Merkel, Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşmazlıklara atıfta

bulunarak taraflardan karşılıklı taviz vermelerini istedi. Merkel, “Şimdi uzlaşma

zamanıdır“ ifadesini kullandı.

Görüşmede yılın ilk aylarında Kosova'dan gelen yüksek orandaki iltica

başvuruları da ele alındı.

Merkel, her 100 Kosovalıdan sadece birinin Almanya'da yapacağı iltica

başvurusunun kabul edilebileceğini belirtti ve “Yani neredeyse mülteci olarak

tanınma şansı hiç yok denecek kadar az“ şeklinde konuştu.

Mustafa Merkel'e katıldığını söyledi. Almanya'ya göçe karşı çıkan Kosova

Başbakanı İsa Mustafa, “Son gelenler de geri dönmeli çünkü Kosova güvenli

bir ülkedir“ dedi

