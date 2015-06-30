“Kosovalıların iltica şansı yok”

Berlin'de Kosova Başbakanı İsa Mustafa
ile görüşen Almanya Başbakanı
Angela Merkel, Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşmazlıklara atıfta
bulunarak taraflardan karşılıklı taviz vermelerini istedi. Merkel, “Şimdi uzlaşma
zamanıdır“ ifadesini kullandı.
Görüşmede yılın ilk aylarında Kosova'dan gelen yüksek orandaki iltica
başvuruları da ele alındı.
Merkel, her 100 Kosovalıdan sadece birinin Almanya'da yapacağı iltica
başvurusunun kabul edilebileceğini belirtti ve “Yani neredeyse mülteci olarak
tanınma şansı hiç yok denecek kadar az“ şeklinde konuştu.
Mustafa Merkel'e katıldığını söyledi. Almanya'ya göçe karşı çıkan Kosova
Başbakanı İsa Mustafa, “Son gelenler de geri dönmeli çünkü Kosova güvenli
bir ülkedir“ dedi