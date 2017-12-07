Kosovalı siyasilerden ABD'ye Kudüs kınaması

Enis Tabak / Priştine, 7 Aralık (DHA) - Kosovalı Türk siyasiler, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı kınadı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP ) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve Milletvekili Fikrim Damka ile Kosova Türk Adalet Partisi - KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç, yayınladıkları mesajlarında ABD\'yi kınadıklarını açıkladılar. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP ) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar mesajında, \"Tartışmalı bir karar. Böyle bir kararın alınması maalesef dinler arası diyaloğu zedeleyecektir. Kudus küresel bir şehirdir,tüm dinler, tüm halklar için öyle algılanması gereken bir şehirdir. Dolayısyla bu karar Ortadoğu da istakrarı sınayacak bir olay gibi algilanabilir. Bu anlamda herkesi sağduyuya davet ediyor, kararın gözden geçirilmesini diliyorum\" dedi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP ) Milletvekili Fİkrim Damka mesajında, \"ABD Başkanı Donal Trump\'ın BM kararını hiçe sayarak, tek taraflı olarak Kudüsü Israil başktenti olarak tanımasını esefle karşıladığımı ve kınadığımızı bildirmek isterim.Yıllardır o bölgede barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabalara zarar verecek olan ve sorunları derinleştirecek olan bu karardan vazgeçilmesini umuyoruz. Bu karar sadece o bölgede yaşayan Müslümanlara yapılan değil, tüm dünyadaki Müslümanlara yapılan bir yanlış ve hakarettir. Temennimiz sağduyunun hakimiyeti ile bölgede sorunların derinleşmesine sebebiyet vermeden bu yanlıştan dönülmesidir\" dedi..

Kosova Türk Adalet Partisi - KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç ise mesajında, \"Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamberimiz, Mescid-i Aksâ’dan Mirâc’a çıkarılması bu yerleşim yerini kutsal kılmıştır. Barışın, hoşgörünün ve beraberce yaşamanın, daha doğrusu medeniyetler beşiģi olan Kudüs yüzyılarca tarihimize meydan okumuştur. ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs\'ü İsrail\'in resmi başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv\'deki büyük elçiliğini Kudüs\'e taşıma kararı alınmasını şidetle kınıyoruz. Alınan karar bir işgal girişimidir. Mübarek dinimizin ve Müslüman aleminin senbolü olan Kudüs ve sayın Cumhurbaşkanımızın dediğı ve hepimizin \'kırmızı çizgisidir\'. Varlığımızı ve dinimizi hiçe sayan bu kararı bir kez daha şidetle kınıyoruz\'dedi. Tükiye Mezunları Derneği - TÜMED Başkanı Cengiz Çesko da; \'Kudüs, 1947 yılından bu yana Birleşmiş Milletlerin kararı ile uluslararası statüde bir toprak bütünlüğü olarak kabul görülmüş bir yer olmuştur. Hristiyanlar, Yahudiler ve biz Müslümanlar için çok önemli bir yere sahip olan Kudüs\'ün uluslararası statükosunun geçersiz sayılmasına sebep olabilecek her türlü eylem uluslararası hukuka zarar verecek bir eylem olacaktır. Birleşmiş Milletler Kudüs hakkında vermiş oldukları kararın yürürlüğünün devamı için gereken adımları atmalı ve bölge ile dünya barışına dair misyonlarını yerine getirmelerini diliyorum. Böylelikle Kudüs, dinler arası barışın simgesi olmaya devam etmelidir. Temennimiz budur ki diplomasi ve diyaloglarda tek taraflı kararlar alınmadan, her kesimin dileklerine, endişelerine ve düşüncelerine kulak verilmesidir\". dedi.