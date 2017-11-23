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Dünya

Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler

Enis Tabak / Prizren, 23 Kasım (DHA) - Kosova'nın Prizren şehrinde faliyet gösteren Orkide Kadınlar Derneği tarafından başlatılan “Ağaç Giydirme Sanatı Projesi" kapsamında, Prizren'de ağaçlar projeye katılan kadınlar tarafından üretilen el örgüleriyle giy

23 Kasım 2017 13:20

Enis Tabak / Prizren, 23 Kasım (DHA) - Kosova\'nın Prizren şehrinde faliyet gösteren Orkide Kadınlar Derneği tarafından başlatılan “Ağaç Giydirme Sanatı Projesi\" kapsamında, Prizren\'de ağaçlar projeye katılan kadınlar tarafından üretilen el örgüleriyle giydirildi.
Prizren\'deki Şadrıvan merkezinde bulunan ağaçları kendi elleriyle ördükleri örgülerle giydiren kadınlar, amaçlarının hem el işi örgülere dikkat çekmek hem de görsel zenginliği artırmak ve ağaçları korumak olduğunu söylediler.
Orkide Kadınlar Derneği üyelerinin katıldığı ağaç giydirme faaliyetine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. DHA\'ya konuşan Orkide Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Sebhat Şinik Sokol, \"Ağaç Giydirme Sanatı Projesi\" kapsamında benzer çalışmaların devam edeceğini ve şehrin değişik yerlerinde ağaçlara değişik renk ve tarzda hazırlanan örgülerin giydirileceğini söyledi. 
Ağaçların rengarenk giydirildiğini gören vatandaşlar, yapılan uygulamanın çok güzel olduğunu ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler ve ağaçların yanında bol bol fotoğraf çektiler. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Detay

- Orkide Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Sebhat Şinik Sokol ile söyleşi

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