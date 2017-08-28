Kosovalı judo sporcusu Maylina Kelmendi'ye "Günün En İyi Judocusu" ödülü

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi\'den tebrik

Enis TABAK / PRİZREN, (DHA)

Kosovalı milli judocu ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü Judo Şubesi sporcusu Maylinda Kelmendi\'ye, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından \"Günün En İyi Judocusu\" (Best Female Judoka Today) ödülü verildi.

52 kiloda mücadele eden Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Majlinda Kelmendi, dün akşam Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de prestijli bir ödüle layık görüldü. Ödül, bugün başlayacak olan Dünya Judo Şampiyonası çerçevesinde verildi. Kosova\'ya çok sayıda altın madalyalar kazandıran Maylinda Kelmendi, verilen ödül nedeniyle büyük bir onur duyduğunu belirterek, Kosova\'yı destekledikleri için Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer\'e teşekkürlerini ifade etti.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI THAÇİ\'DEN TEBRİK

Maylinda Kelmendi\'nin bu prestijli ödüle layık görülmesi ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından ödüllendirilen Maylinda Kelmendi\'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Thaçi, \"Maylinda Kelmendi, Kosova halkı ve devletinin rüyasını, başarısını ve gururunu temsil ediyor. Bundandır Uluslararası Judo Federasyonu, hiç tereddütsüz Majlinda\'yı dünyanın en iyi judocusu ilan etti. Majlinda\'nın başarıları, genç ülkemiz için büyük zaferdir\" diye konuştu.