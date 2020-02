Kosovalı down sendromlu yetişkinler konser verdi

Enis Tabak / Prizren, 5 Kasım (DHA) - Kosova Down Sendrom Derneği ile İstanbul\'da faaliyet gösteren Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği\'nin ortak girişimiyle sufi müziği sanatçısı Mehmet Ungan, Prizren\'de konser verdi.

Prizren\'deki Lumbardi Sinema Salonu’nda düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı. Kosova Down Sendrom Derneği ile Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği\'nin ortak girişimiyle Kosova\'ya gelen sufi müziği sanatçısı Mehmet Ungan, Prizrenli down sendromlu yetişkinlerle birlikte sahne aldı. Bugüne kadar çok sayıda faaliyete imza atan Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker, böyle anlamlı bir gece düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Sufi müziği sanatçısı Mehmet Ungan da, Kosovalı down sendromlu yetişkinleri sahneye çıkarmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Gecede down sendromlu yetişkinler ellerinde deflerle Mehmet Ungan\'a eşlik ettiler. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Gülen Aksu Türker - Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

- Mehmet Ungan - Sufi müziği sanatçısı

- Detay