Kosovalı akademisyene 15 yıl hapis istemi

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne (İYTE) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kosova asıllı araştırma görevlisi Zana B. hakkında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Kasım ayında İYTE\'ye yönelik operasyon düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında enstitüden uzaklaştırılan ve haklarında idari işlem başlatılan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Şüpheliler arasında bulunan, İYTE’de araştırma görevlisi olarak görev yapan Kosova asıllı Zana B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programını kullandığı öne sürülen Zana B. hakkında ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zana B. için 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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