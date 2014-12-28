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Dünya

Kosova'daki Sinan Paşa Camisi'nde Türkçe vaaz yasaklandı

Osmanlı döneminden kalma Balkanların en büyük camisi olma özelliğine sahip olan tarihi Sinan Paşa Camisi'nde tartışılacak gelişme...

28 Aralık 2014 18:46

Türkiye Cumhuriyeti TİKA tarafından onarılarak dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından açılan ve Kosova'nın tek Türkçe vaaz veren camisi olan Sinan Paşa Camisi'nde bundan böyle Cuma namazında Türkçe hutbe okunmayacak ve vaaz verilmeyecek.

Enis Tabak'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Kararın Emin Paşa Camisi'nin onarıma girmesi ardından caminin imamı olan Davut Lezi'nin Sinan Paşa'ya imam olarak görevlendirilmesiyle başladığı belirtildi.

Türk dilinin resmi dil olduğu Prizren'deki Sinan Paşa Camisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen İdriz Keskin Hoca, kararın Prizren İl Müftüsü Lütfü Balık tarafından alındığını, ancak en kısa zamanda düzeltilerek geri çekileceğini umduğunu belirtti.

 

Vaazlar sadece Arnavutça yapılacak

 

Prizren İl Müftüsü Lütfü Balık imzalı kararda, vaazların sadece Arnavut dilinde yapılacağı yer alıyor. Kararın ikinci maddesinde aynen şu ibareler yer alıyor:

"Davut Lezi, 'Sinan Paşa' Camisi'nde Cuma hutbe vaazlarını Arnavutça yapmakla yükümlüdür, Türkiye'den görevli imamın isteğine bağlı ezan öncesi vaaz verebilir"

 

Cemaat tepkili

 

Konuyla ilgili namaz sonrası konuşan Sinan Paşa Camisi cemaati ise, tek Türkçe vaaz verilen camide böyle bir kararın alınması "saygısızlık" olarak nitelendirildi.

Konuyu gündeme taşıyan Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Fikrim Damka da, konunun takipçisi olduklarını ve durumu gerekli mercilere söylediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu karar Prizren'deki multü etnik halkın yani Türk, Arnavut ve Boşnak halklarının hiçbir zaman din açısından sorun yaşamamasına rağmen, birilerinin bu kararı alması sanki topluluklar arası fitne ve fesat amaçlamaktadır."

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