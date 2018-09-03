Kosova'daki “Aşk Köprüsü” asma kilitlerin ağırlığı nedeniyle tehlikeye girdi

Enis Tabak / Prizren, 3 Eylül (DHA) - Kosova\'nın güney bölgesindeki Prizren\'de, son yıllarda asma kilitlerin takıldığı Aşıklar Köprüsü olarak anılmaya başlanan, eski adıyla tarihi Lanet Köprüsü, takılan kilitlerin ağırlığıyla tehlike altına girdi.

Prizren\'nin ortasından geçen Akdere\'nin iki yakasını bağlayan bu köprü, son yıllarda turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Yaygın olan bir kültüre göre köprülere asılan kilitler, sevgiliyi ve aşkı sembolize ediyor. Bu nedenle köprülere çiftler isimlerinin yazılı olduğu asma kilitler takıyorlar. Sonrasında da kilidin anahtarını dereye atıyorlar. Böylece kilit sonsuza kadar açılmayacak ve aşkları da hep sürecek diye bir inanç var.

Son bir kaç yıldır bu köprüye asılan kilitler nedeniyle köprü de ciddi bir ağırlığın olduğu ve köprüyü tehlikeye soktuğu belirtildi. Fransa\'nın başkenti Paris\'teki Pont des Arts köprüsünde de aynı geleneğin yaşatıldığı biliniyor. (Fotoğrfalı)